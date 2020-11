Castelletto, polpetta ripiena di chiodi in corso Carbonara: «Attenzione»

Allarme (di nuovo) bocconi con chiodi a Castelletto.

Questa volta a segnalare, sui social, è stato un residente che ha trovato una polpetta con all’interno diversi chiodi in corso Carbonara, all’altezza della funicolare.

La polpetta è stata lasciata in un’aiuola, ha insospettito ed è stata aperta: all’interno i chiodi, che sarebbero con tutta probabilità stati letali per un cane che l’avesse mangiata. I titolari di un vicino bar hanno subito informato i vigili e perlustrato altre aiuole per individuare eventuali altri bocconi.

Non è la prima volta che in zona si segnalano ritrovamenti di questo genere, e nella memoria di chi abita a Castelletto è ancora vivo il ricordo del periodo in cui i bocconi avvelenati venivano abbandonati molto spesso, con conseguenze tragiche per i cani.