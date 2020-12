Castelletto, ragazzini aggrediti e derubati in una creuza

Strattonati, buttati a terra e derubati di un tablet: è successo a due ragazzini di 14 anni in salita San Nicolò, un’antica creuza che conduce a San Nicola, a Castelletto, giovedì pomeriggio.

Stando a quanto riferito, i due bambini sono stati sorpresi da due ragazzi più grandi all’altezza del circolo del tennis. Tutto è durato pochi minuti: soccorsi da alcuni passanti, sono stati riaccompagnati dai genitori, che hanno poi fatto denuncia. I due bambini, sotto choc e doloranti, non sono fortunatamente rimasti feriti.

Salita San Nicolò è una pittoresca mattonata che collega la zona dell’Albergo dei Poveri a Castelletto. In passato ci sono state alcune segnalazioni in merito al degrado in cui versano alcuni tratti, dove spesso vengono ritrovate siringhe o bottiglie di alcolici. Più volte i residenti avevano chiesto di riqualificare e installare telecamere