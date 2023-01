Castelletto: ancora finestrini rotti e auto vandalizzate

Ancora auto vandalizzate a Castelletto con finestrini rotti, una vera e propria emergenza nel quartiere che non sembra essersi placata nonostante la polizia locale abbia fermato uno dei responsabili della notte di venerdì 20 gennaio. D'altronde lo stesso assessore alla sicurezza Sergio Gambino, commentando la notizia, aveva parlato di sospetti su una regia più ampia, spiegando anche di aver disposto un presidio fisso delle pattuglie, e di indagini insieme alla questura.

Sabato 21 gennaio molti residenti hanno nuovamente trovato le auto con i vetri infranti, nei gruppi di quartiere sono stati segnalati infatti diversi episodi tra le Mura di San Bernardino, via Marcello Durazzo e salita Emanuele Cavallo. Nelle scorse settimane un lettore aveva segnalato a GenovaToday gli episodi avvenuti tra via Domenico Chiodo e via Carso con decine di auto coinvolte. In questo periodo gli episodi si sono verificati anche in via Mura dello Zerbino e via Antonio Crocco, e scendendo verso il centro in via Montello, corso Montegrappa, via Felice Romani e via Peschiera.

Alcuni residenti chiedono l'installazione di telecamere, molti si sono rivolti alle forze dell'ordine per denunciare gli episodi che sembra vadano avanti dal mese di novembre.