Finto incidente: un'altra anziana truffata, 95enne consegna oro e denaro

Un'altra anziana è stata truffata a Genova, nella zona di Castelletto. Questa volta si tratta di una donna di 95 anni, caduta nel tranello del 'finto incidente'. U no sconosciuto ha telefonato qualificandosi come appartenente alle forze dell'ordine. Le ha detto che avrebbe dovuto versare una cospicua somma di denaro a un incaricato che sarebbe passato poco dopo perché il figlio aveva bisogno di aiuto.

Poco dopo un giovane ha bussato alla porta e si è fatto consegnare dalla 95enne circa 300 euro in contanti e un intero portagioie contenente preziosi e gioielli in oro. Mentre il malvivente stava per andarsene è arrivata a casa anche la figlia dell'anziana che si è accorta di quanto stava accadendo e ha intimato al truffatore di restituire quanto consegnato. L'uomo è però scappato via facendo perdere le proprie tracce. Le due donne hanno chiamato la polizia che ha avviato le indagini.

Nelle ultime settimane e negli ultimi mesi ci sono stati diversi episodi simili e alcuni truffatori sono stati arrestati, le ultime truffe di una lunga serie a Quarto e al Lagaccio. La polizia aveva parlato di fenomeno in crescita e aveva intensificato i pattugliamenti e i controlli, il consiglio è sempre quello di non aprire la porta agli sconosciuti e a non consegnare oro e denaro a nessuno. Spesso i malviventi interpretano anche 'più voci' fingendosi appartenenti alle forze dell’ordine, avvocati e parenti, nel tentativo di convincere la vittima della truffa della gravità della situazione.

