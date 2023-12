Cassoni diga: il Comune conferma Vado, ma nessuna risposta su ipotesi ampliamento porto di Pra'

I cassoni della diga foranea di Genova verranno prodotti a Vado e arriveranno in tempo: questo il concetto espresso dalla giunta martedì in consiglio comunale, che però si è tenuta allo stesso tempo molto cauta di fronte alla richiesta di sapere cosa succederà al porto di Pra', e se verranno fatti ampliamenti.

A porre la domanda, con un'interrogazione, il consigliere comunale Filippo Bruzzone (lista Rossoverde): "La produzione dei cassoni sembra essere in ritardo, possiamo stare tranquilli visto che è legata a fondi Pnrr? Il sindaco-commissario Bucci ha inoltre detto che i cassoni li avrebbe fatti tutti a Pra' dando uno schiaffo a quel territorio che è anche sceso due volte in piazza. E poi qual è il destino del porto di Pra'? A che punto siamo con il Prp (Piano regolatore portuale, ndr)?". Bruzzone, chiedendo nuovamente una commissione sul tema, nomina anche l'accordo degli anni '90 che prevede che i confini del porto, a ponente, debbano rimanere così come sono: "Era un patto con i cittadini ma parecchie indiscrezioni, da mesi, parlano di un ampliamento. Ci sono esigenze del territorio che non possono essere ignorate".

L'assessore al Porto Francesco Maresca ha risposto che le interlocuzioni con Autorità portuale sono settimanali: "Il Prp al momento prevede uno schema per cui si potrà parlare dei primi progetti importanti nei primi tre o quattro mesi del 2024. Questi progetti potranno essere spiegati in apposite commissioni". La timeline prevede, nel primo quadrimestre dell'anno, commissioni per spiegare le prime parti del Prp: "Saranno chiamati anche vertici di Autorità portuale e del ministero. Per quanto riguarda le infrastrutture portuali di carattere nazionale, ci sono interessi importanti a livello di alimentazione commerciale del continente e del Paese che possono essere esaminati per dare una visione di insieme. La strategia nazionale deve andare di pari passo con quella locale". Per quanto riguarda i cassoni della diga, Maresca ha ribadito che verranno fatti a Vado e che non ci sono ritardi. Anzi, si conterebbe di finire anche in anticipo.

Nessuna indicazione precisa, però, sul futuro del porto di Pra'.

"Sono felice se all'inizio del 2024 ci riuniremo in commissione - ha replicato Bruzzone - spero non sia una mera promessa e che l'opinione dei territori sia rispettata e non calpestata".