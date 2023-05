Cassoni diga, Rixi: "Saranno realizzati a Vado Ligure"

Saranno definitivamente realizzati a Vado Ligure i cassoni della diga Genova: a confermarlo, il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi, a margine della firma del protocollo di intesa tra Comune di Vado Ligure, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Liguria e Adsp Mar Ligure Occidentale.

"I cassoni necessari per la nuova diga di Genova saranno realizzati a Vado Ligure - ha dichiarato Rixi -. Le opere di accompagnamento rappresentano uno sforzo importante sottoscritto per sostenere lo sviluppo del territorio con le necessarie opere messe in campo dal sindaco di Vado Ligure. Avanti così, la nuova diga verrà realizzata e così sarà anche per tutti i collegamenti stradali e ferroviari necessari. Le cose si costruiscono un pezzo per volta”. . Anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti conferma: "A Vado verrà localizzata la fabbrica dei cassoni necessari al completamento del suo porto e anche quelli della nuova diga di Genova, dato che si tratta dello stesso tipo di produzione”.

L'operazione era già stata annunciata una decina di giorni fa, in occasione del consiglio del Municipio Ponente straordinario con la partecipazione del viceministro Edoardo Rixi, del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, dell'assessore comunale al Porto Francesco Maresca, del sindaco Marco Bucci e del presidente di Autorità portuale Paolo Emilio Signorini.

Una vittoria per i comitati del ponente che da subito si erano mobilitati - anche scendendo in piazza - sottolineando con forza il loro "no" alla realizzazione dei cassoni sul sesto modulo del porto di Pra', operazione che aveva preoccupato i cittadini per le ricadute dal punto di vista ambientale e della salute.

Il protocollo di intesa firmato oggi prevede il completamento della diga foranea di Vado Ligure, con l’avvio dei lavori previsti entro il primo semestre del 2025, realizzazione della nuova strada sulla sponda del torrente Segno, rifacimento del ponte di via alla Costa e del ponte di via Verdi, sistemazione del rio Lussu e dell’adiacente vasca “ex Tirreno Power”: interventi per un valore complessivo di oltre 100milioni di euro.