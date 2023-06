Porto, cantiere logistico sul 'dentino' del sesto modulo, Barbazza: "Non abbiamo ricevuto informazioni soddisfacenti"

I cassoni della diga di Genova si faranno a Vado Ligure - e questo era già stato detto - ed è arrivata l'ulteriore conferma, così come, però, è stata ribadita da Autorità di Sistema Portuale anche la volontà di allestire un cantiere logistico sul 'dentino' davanti a Pegli Lido.

Le ultime notizie sono arrivate giovedì pomeriggio dal presidente del Municipio Ponente Guido Barbazza che ha sollevato l'argomento in consiglio, dopo un incontro della giunta con Autorità di Sistema Portuale. Un appuntamento che ha convinto Barbazza solo in parte: "Ci sono azioni in corso per la costruzione dei cassoni a Vado Ligure - ha detto - e ci è stato confermato che non ci saranno costruzioni nella zona del bacino di Pra', dunque nessuna realizzazione di impalcati in calce struzzo, non saranno insediati impianti e così via. Non sarà allestito nessun cementificio né saranno triturate rocce o residui di cassoni esistenti o demoliti, a ponente".

Rimane da sciogliere però il nodo del cantiere logistico sul 'dentino' del sesto modulo del porto, davanti a Pegli Lido, di cui si era parlato nel corso del consiglio monotematico di maggio. Una questione che aveva inquietato non poco i comitati dei cittadini: "Autorità di Sistema Portuale - spiega Barbazza - ha confermato di voler realizzare questo cantiere logistico e non ci sono state date informazioni sui volumi e sui numeri delle attività che saranno portate avanti, nonostante le nostre domande fossero precise. Abbiamo quindi comunicato ad Autorità che questo incontro per certi versi è stato soddisfacente, per altri però non soddisfa la nostra necessità di informazione e di comprensione. Dunque non ci ha messo nella condizione di farci un'opinione".

Il prossimo step per il Municipio, ora, è chiedere un altro incontro ad Autorità di Sistema Portuale per avere i dati che non sono ancora stati forniti.