"Sul parcheggio per disabili anche i cassonetti dell'Amiu"

"Capita che vai a un seminario sull'inclusione scolastica e, proprio vicino alla facoltà di Scienze della Formazione, vedi i cassonetti di Amiu sul parcheggio per i disabili". La denuncia è di Marco Macrì, vigile del fuoco e padre di un bimbo disabile.

"La foto è la prova tangibile di quanto valore l'amministrazione attuale dia alla disabilità ed all'inclusione - continua Macrì - Poi senti delle belle parole al seminario, parole di speranza in insegnanti meglio formati, più volte all'ascolto delle famiglie ma non resisti a non denunciare una situazione così inammissibile proprio perché vicina a un luogo di formazione" .

Proprio oggi, sabato 4 giugno, si è svolta la quarta passeggiata di sensibilizzazione nei confronti della disabilità organizzata di Genovability. L'appuntamento era alle 15 in largo Sandro Pertini, di fronte al teatro Carlo Felice. I partecipanti si sono potuti rendere conto di quante barriere e ostacoli ci sono nel centro della città (come nelle delegazioni),percorrerendo in carozzina via Roma, largo Lanfranco, Salita Santa Caterina, piazza Fontane Marose, via Luccoli, piazza dei Macelli di Soziglia, cuore del centro storico e delle antiche botteghe.