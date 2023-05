Casi di scabbia al Galliera, contagiati sei operatori sanitari

Sei casi di scabbia tra gli operatori sanitari all'ospedale Galliera di Genova registrati nelle ultime 48 ore. Lo riferisce la Direzione precisando che allo stato attuale non risultano casi tra i degenti ad aver contratto la parassitosi in questione.

La situazione è costantemente monitorata attraverso l'operato congiunto della Medicina preventiva, Dermatologia, Cio (Controllo Infezioni Ospedaliere) e Ufficio professioni sanitarie e Malattie infettive. Sono state messe in atto tutte le misure igienico sanitarie necessarie come da protocollo aziendale.

Durante l'ultimo consiglio regionale è stato affrontato il tema dei contagi di scabbia e l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola ha confermato che si sta valutando di predisporre un finanziamento per l’acquisto dei farmaci per la terapia, che sono a carico dei privati e hanno un costo di circa 100 euro: "Si sta inoltre valutando di coinvolgere anche i docenti delle scuole perché si possa fare una diagnosi precoce della malattia, altro passo fondamentale per limitarne la diffusione".