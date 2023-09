Di nuovo vandalizzato il bookcrossing di Pegli: volontari al lavoro per riparare i danni

I vandali hanno nuovamente danneggiato il bookcrossing di Pegli, in piazza Bonavino, uno dei tanti angoli della città in cui poter praticare lo scambio di libri gratuito. Era successo già ad aprile, con un paio di libri prelevati e ridotti a brandelli su una panchina, mentre questa volta a essere presa di mira è stata la casetta: qualcuno infatti ha danneggiato la striscia di gomma con il simbolo del centro di educazione al lavoro "La Bottega della Torretta" che campeggia sulla parte superiore della struttura in legno.

I volontari del comitato Pegli Bene Comune, che gestiscono il punto scambio, si sono messi al lavoro per ripararla utilizzando martelli, colla, pinze e nuovi chiodini, e ora la casetta è tornata come nuova.

È stata anche l'occasione per puntualizzare che, atti vandalici a parte, diversi cittadini non usufruiscono correttamente del servizio di scambio (ben diverso dal ritiro gratuito): per ogni libro preso, insomma, bisogna portarne un altro, per continuare a far vivere il bookcrossing. In più, sono stati inseriti erroneamente vecchi libri di testo per la scuola, custodie dvd e persino vhs, e volumi danneggiati.

"Siamo felici di mettere a disposizione dei cittadini questo servizio, con il supporto dell'associazione culturale Donne Insieme - fanno presente i volontari di Pegli Bene Comune - ma è ingiusto che per colpa di qualche vandalo o di qualche 'sbadato' a rimetterci siamo tutti".