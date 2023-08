Nascondono 5 kg di marijuana nel furgone: incastrati dal fiuto di Leone e Nagut

Nascosti soto le ante di un vecchio armadio erano nascosti cinque kg di marijuana.

Ma il carico non è bastato a tradire il fiuto dei cani poliziotto Leone e Nagut che hanno avvisato i loro conduttori e dato via all'ispezione di un furgone bianco, fermato all'uscita del casello autostradale di Genova Pra' durante un controllo di routine della polizia stradale e della polstrada.

Avvolti in un lenzuolo gli agenti hanno trovato cinque sacchi neri contenenti lo stupefacente sottovuoto. A bordo del mezzo un uomo di mezza età pluripregiudicato e uno più giovane. Entrambi sono stati arrestati per concorso in detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti.

Questa mattina, mercoledì 9 agosto, i due sono stati processati per direttissima.