Entrata di Nervi sulla A12: fissata la riapertura, in anticipo rispetto alle previsioni

Riaprirà la mattina di sabato 3 febbraio, con due giorni di anticipo rispetto a quanto previsto all’avvio del cantiere, l’ingresso all’A12 di Genova Nervi in direzione Livorno. L’accesso era stato chiuso lo scorso 11 dicembre per consentire ad Aspi la riqualificazione delle barriere di sicurezza, un intervento che ha richiesto circa otto settimane di lavori.

I lavori sono consistiti nella rimozione delle barriere esistenti, demolizione dei cordoli esistenti, ricostruzione di nuovi cordoli in cemento armato e nell’installazione di nuove barriere di sicurezza bordo ponte di ultima generazione. Sono state impiegate mediamente 20 maestranze giornaliere distribuite su due turni per un totale di circa 10mila ore lavorate e 10 mezzi di cantiere. "Le 8 settimane individuate per la chiusura della rampa sono state quelle con minor traffico in ingresso verso Livorno - spiega Aspi in una nota - circa il 15% in meno rispetto al valore medio annuo. Tra le diverse ipotesi, la Direzione di Tronco di Autostrade per l’Italia ha scelto, e condiviso con le istituzioni territoriali, la cantierizzazione meno impattante, che ha comportato la chiusura del solo flusso in ingresso verso Livorno senza causare impatti sul traffico e garantendo, attraverso il supporto del personale Aspi, il transito alle ambulanze che dagli ospedali presenti nella zona erano dirette in A12 verso Livorno".

"La riapertura anticipata del casello rappresenta un ottimo risultato, frutto di un intenso lavoro e dell’impegno a limitare il più possibile i disagi per gli utenti - dichiara l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone -. La calendarizzazione dei lavori in questo periodo dell’anno, condivisa prima della partenza dell’intervento con Regione Liguria e Comune di Genova, era stata stabilita sulla base dello studio dei volumi di traffico fatto da Aspi, che lo ha individuato come il periodo più adatto per chiudere l’ingresso in direzione Livorno. Quella di programmare i lavori nel periodo natalizio, fatta nell’ambito del periodico tavolo tecnico sugli interventi in programma nelle autostrade liguri, è stata una scelta che ha permesso arrivare ai mesi di traffico più intenso tipici della primavera con una viabilità più fluida sull’ A12, anche in vista del prossimo piano di smontaggio cantieri per le festività pasquali. Ovviamente ringraziamo tutti i cittadini per la pazienza dimostrata di fronte ai disagi causati dalla chiusura del casello di Nervi: l’impegno della Regione rimane quello di stare al fianco dei cittadini informandoli e dialogando con i concessionari per modulare al meglio i cantieri - continua l’assessore-. Si è trattato di un intervento necessario per garantire la sicurezza dei viaggiatori che ha pienamente rispettato il cronoprogramma previsto, a dimostrazione dell’efficacia del tavolo tecnico che in questi anni ci ha permesso di seguire passo dopo passo l’andamento dei lavori".

Le restanti lavorazioni, la cui ultimazione è prevista entro dicembre 2024, non implicano chiusure o limitazioni in ingresso/uscita e riguardano la riqualifica delle barriere di sicurezza di prima installazione sulla restante parte di svincolo interno ed esterno alla stazione, fino alla viabilità urbana di Corso Europa. L’intervento prevede la sostituzione delle barriere di sicurezza esistenti con nuove barriere metalliche di ultima generazione, con la ricostruzione, sui viadotti, dei cordoli in cemento armato, al fine di garantirne il corretto funzionamento. Complessivamente, verranno sostituiti 2.400 metri lineari di barriere esistenti di cui circa 1.000 metri lineari su opere d’arte quali viadotti e opere di sostegno. Fino alla metà di marzo 2024, proseguirà anche un intervento di manutenzione straordinaria di tutta la pensilina di stazione di Nervi, che implicherà alternativamente la chiusura di una pista per volta.