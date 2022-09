Black out alla barriera di Genova Est, traffico in tilt

Black out alla barriera autostradale di Genova Est. Dalle 7 di questa mattina il sistema è andato in tilt, sia in entrata sia in uscita, per un guasto alla centralina che ha impedito di alzare e abbassare le sbarre.

"Tutti i varchi avevano la luce rossa - racconta una lettrice a GenovaToday - e il traffico si è paralizzato. Per arrivare da Bolzaneto a Genova Est ho impiegato 45 minuti e ora sono in coda in città".

Dopo mezz'ora il sistema ha ripreso a funzionare ma con un solo varco aperto in entrata e in uscita. Disagi per gli automobilisti che hanno dovuto transitare, su indicazione dei casellanti, senza ritirare o pagare il ticket e che nei prossimi giorni dovranno dunque recarsi ad un Punto Blu per saldare il conto o rischiano una super multa.

Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità cittadina dove nella prima mattina del 15 settembre si è creato un imbuto in Valbisagno in direzione centro.