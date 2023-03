Sciopero alla Moog di Casella contro gli esuberi

A fronte dei 21 esuberi su 105 lavoratrici e lavoratori, dichiarati dalla Moog sul sito di Casella, la Fiom di Genova, congiuntamente alla Rsu aziendale, ha proclamato 4 ore di sciopero nella giornata di oggi, lunedì 6 marzo, come prima risposta all'azione messa in atto dall'azienda.

Con la mobilitazione odierna, la Fiom e la Rsu si riservano di mettere in campo ulteriori iniziative di lotta. Le tre sedi di Moog in Italia sono: Malnate (Varese), sede legale; Casella e Presezzo (Bergamo).

Moog in Italia, fondata nel 1975, è parte di Moog Inc. leader mondiale nella fornitura di soluzioni ad alte prestazioni per il motion control. In Italia Moog è specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di soluzioni innovative nei principali mercati dell'automazione industriale.