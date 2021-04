Incendio in un'abitazione di Casella, gatto perde i sensi

Nel tardo pomeriggio di sabato 24 aprile 2021 i vigili del fuoco di Busalla sono intervenuti a Casella, in via Casottana, per un incendio sviluppatosi in una cucina.

Il fumo generatosi nell'incendio ha invaso anche il piano superiore, dove i vigili del fuoco hanno soccorso un gatto che aveva già perso i sensi.

Grazie alla somministrazione di aria fornita dalla bombola degli autorespiaratori, il gatto ha ripreso conoscenza. Gli inquilini erano fuori casa.