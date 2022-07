Donna di 67 anni muore nell'incendio di casa

Una donna di 67 anni è morta in un incendio divampato nel suo appartamento in via Mondelli, a Casella.

Il rogo è partito dalla camera da letto dove la signora, con problemi di deambulazione, si era coricata a riposare.

È stata trovata carbonizzata dai vigili del fuoco. Sulla tragedia indagano i carabinieri di Savignone: secondo le prime informazioni la signora era una fumatrice e proprio una sigaretta potrebbe essere all'origine della tragedia.

La vittima viveva insieme al suo gatto che si è salvato dalle fiamme ed è stato affidato alla Croce gialla per il trasporto al Monte Contessa.