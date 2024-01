Case popolari sfitte, a Genova sono mille

Patrimonio immobiliare sfitto in ristrutturazione. Su questo tema Selena Candia (Lista Ferruccio Sansa presidente) ha presentato un'interrogazione, in occasione della seduta del consiglio regionale di martedì 16 gennaio 2024, in cui ha chiesto alla giunta il numero di appartamenti sfitti perché da ristrutturare, che ha a disposizione di Arte (Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia), divisi per provincia.

La consigliera ha rilevato che negli ultimi vent'anni la città di Genova ha perso quasi ottantamila abitanti con circa trentamila appartamenti vuoti e che la presenza di abitazioni vuote e inutilizzate ha pesanti ricadute sull'assetto urbanistico della Regione.

L'assessore all’edilizia pubblica, Marco Scajola, ha ricordato che dal 2015 al 2023, fra fondi nazionali e regionali, ci sono stati interventi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica per 100 milioni di euro e che fino a oggi sono stati riqualificati oltre tremila alloggi e ci sono interventi in corso su quasi 500 alloggi.

Rispetto agli alloggi sfitti, l'assessore ha precisato che spesso questi richiedono interventi di ristrutturazione prima di essere riassegnati: al momento in Liguria sono 1.753, di cui mille a Genova, 40 nell'imperiese, circa 400 nel savonese e 200 nello spezzino.