Case popolari: a giorni una relazione, che sarà resa pubblica

In occasione della seduta del consiglio regionale di martedì 23 maggio 2023 Sergio Rossetti (Pd-Articolo Uno) ha presentato un'interrogazione, sottoscritta dal gruppo, in cui ha chiesto alla giunta le modalità degli investimenti negli alloggi di edilizia residenziale pubblica e quando istituirà il tavolo permanente di programmazione con le parti sociali, come richiesto dall'ordine del giorno 667 approvato dal Consiglio regionale il 26 luglio 2022.

Il consigliere ha ricordato che la giunta ha annunciato un fondo di undici milioni di euro per riqualificare gli immobili ma che le modalità degli investimenti sarebbero vaghe.

L'assessore all'edilizia Marco Scajola ha premesso che dal 2015 l'amministrazione ha recuperato circa 4.500 alloggi e con gli ulteriori undici milioni di fondi regionali si raggiungeranno i cinquemila appartamenti recuperati. L'assessore ha precisato che ciascuna delle Arte liguri nei prossimi giorni manderà all'assessorato una relazione sulle rispettive esigenze, relazione che sarà resa pubblica.

Scajola ha garantito che sarà attivato un tavolo con i rappresentanti, fra gli altri, di Anci, l'Unione regionale delle Province liguri, Arte, associazioni delle imprese di costruzioni, delle cooperative di produzione lavoro e delle cooperative di abitazioni, organizzazioni sindacali delle costruzioni, associazioni degli inquilini, dei proprietari, della Consulta ligure per l'handicap e degli organismi per le pari opportunità.