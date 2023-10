VIDEO | Cascate in autostrada e frane: i danni del maltempo

"L’obiettivo è riaprire a senso unico alternato entro domani sera la provinciale 586, interrotta a causa di una frana all’altezza di Rezzoaglio. Con il sindaco Marcello Roncoli abbiamo fatto il punto delle criticità emergenziali, ma al momento non sussiste la necessità di trasferire persone dalle rispettive abitazioni. Garantiamo servizi di emergenza sanitaria da terra con viabilità alternativa, e ovviamente è allertato l’elisoccorso in caso di necessità". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone sulla situazione più critica dell'ondata di maltempo che ha colpito la Liguria nelle ultime ore. "L’allerta meteo è ancora in corso e proseguirà anche nelle prossime ore - aggiungono Toti e Giampedrone - è necessario, come sempre in questi casi, non sottovalutare i possibili rischi. In questi ultimi giorni le precipitazioni sono state abbondanti e quindi è più che mai necessario porre la massima attenzione, in particolare nelle zone più colpite".

Frane e disagi alla viabilità

Sulla provinciale 72, sempre in Val D’Aveto, in località Alpepiana, non è invece percorribile il guado allestito per il passaggio al posto del ponte sul torrente Aveto sulla provinciale stessa, che è in manutenzione. Al momento alcune frazioni possono essere raggiunte solo a piedi. È attivo servizio di soccorso con due ambulanze alle due sponde del fiume in caso di emergenza. Si è verificata inoltre una frana sulla strada statale 35 dei Giovi, causata dalle forti piogge, nel comune di Isola del Cantone.

Allagamenti in autostrada

Problemi anche sull'autostrada A7, nel video diffuso da Limet sulla propria pagina Facebook la situazione che si è creata nel pomeriggio a tre chilometri dall'autogrill di Ronco Scrivia in direzione Genova.

Allerta arancione, gli aggiornamenti

Nella giornata di lunedì 30 ottobre le precipitazioni hanno interessato soprattutto il Centro-Levante della regione, in particolare il Levante. Sono stati puntualmente superati i 100 mm a Piana Battolla in Comune di Follo, Torriglia (108 mm nelle ultime 12 ore), 171 in 12 ore a Pontremoli appena al di là del confine ligure e a Cabanne, nel comune di Rezzoaglio. Da metà giornata, le precipitazioni hanno insistito particolarmente sull’interno del genovese (con i massimi nella zona tra Valle Scrivia e Val d’Aveto). Al momento, le precipitazioni stanno interessando anche il Ponente, con intensità sotto i 10 millimetri all’ora. Venti da sud meridionali di burrasca forte, anche a raffiche, con il massimo registrato fino ad ora Fontana Fresca con 148 km all'ora. Si registra un aumento del moto ondoso con mare fino ad agitato sul Levante. Ricordiamo che l'allerta arancione è stata prorogata, secondo lo schema che riportiamo di seguito.

Allerta meteo arancione prorogata: cosa cambia

Arpal ha deciso di prolungare l'allerta arancione fino alla mezzanotte anche sul centro della regione, dove si sarebbe dovuta concludere alle 18. Per quanto riguarda la zona C, invece, i bacini medi e grandi resteranno in allerta arancione fino alle 6 di martedì 31 ottobre. Nel dettaglio