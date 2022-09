Compra ponteggi online, capo cantiere truffato

Ha comprato dei ponteggi online ma è stato truffato. Il 50enne, un capo cantiere edile, si è dunque rivolto ai carabinieri di Casarza Ligure.

I militari, a seguito di indagine, hanno rintracciato e denunciato quattro calabresi, di cui una donna, di età compresa tra i 35 e i 70 anni.

I quattro avevano inserzionato su un sito internet di compra vendita dei ponteggi edili ma l'annuncio si è rivelato fittizio. Dopo aver preso accordi via Whatsapp, l'imprenditore ha versato i soldi come richiesto dai venditori, ma il materiale non è mai stato spedito.