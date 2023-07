“Sua figlia ha ferito una donna incinta” e loro consegnano ai truffatori soldi e gioielli

Anziana truffata da un cittadino polacco a Casarza Ligure. Tramite la collaborazione di una complice che si era finta la figlia della vittima, simulando di aver investito una donna incinta e di aver necessità di una ingente somma di denaro per riparare le spese legali, il truffatore si era fatto consegnare contanti e preziosi per circa 17.000 euro.

Gli indizi raccolti dai militari hanno permesso di ottenere un ordine di custodia cautelare emesso dal tribunale di Genova, notificato nel mese scorso nei confronti del presunto responsabile. Stesso copione a Sestri Levante dove il 30 giugno i militari della compagnia locale hanno denunciato una donna apolide residente in Germania, ritenuta responsabile, fatto salvo il principio di innocenza, di una truffa commessa il giorno 6 giugno in via Sertorio.

Anche in quella circostanza la vittima, una 82enne, era stata convinta al telefono a consegnare oro e denaro ad un presunto avvocato al fine di scarcerare la figlia che avrebbe investito una donna incinta.