Incendio boschivo a Casarza Ligure, in azione l'elicottero

Un vasto incendio di bosco si è sviluppato nella notte a Cazarza Ligure partendo da un deposito di attrezzi privato.

Difficile l'intervento di spegnimento in via del Bargone dei vigili del fuoco, che hanno dovuto richiedere l'ausilio di un elicottero proprio per l'estensione del fronte delle fiamme, alimentate dal vento e dalle alte temperature raggiunte in giornata in tutta la zona.

Dieci le squadre in azione, oltre a Chiavari in supporto anche quelle di Rapallo e Genova, che si sono date il turno assieme ai volontari dell'antincendio boschivo.

Le fiamme si sono avvicinate anche ad alcune abitazioni ma per fortuna non è stata necessaria l'evacuazione.