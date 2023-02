Furgoni incendiati: paura per la bombola di gpl

Due furgoni parcheggiati in via Annuti a Casarza Ligure sono andati a fuoco nel pomeriggio di martedì 7 febbraio 2023 per cause in via di accertamento.

Le fiamme sono partite da uno dei due veicoli e si sono poi propagate a quello posteggiato vicino, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza i mezzi, uno dei quali alimentato a Gpl, motivo per cui si è creata apprensione per il rischio esplosione.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta dall'incendio.