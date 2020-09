Incendio boschivo a Casarza, interviene secondo elicottero

L'incendio di Casarza Ligure, dopo essersi rialimentato nella notte, è ora in miglioramento.

In azione, da venerdì pomeriggio, ci sono 19 volontari Antincendi boschivo e dieci Vigili del Fuoco. Per contenere il rogo sono stati chiamati a intervenire anche due elicotteri, il secondo in arrivo da Imperia.

Le fiamme si erano propagate a partire da un container carico di rifiuti incendiati, ancora da stabilire se in maniera fortuita o dolosa; sul caso indagano i carabinieri forestatli.

La località interessata si chiama Valle Scura, un'area boschiva all'inizio del passo del Bracco. Nessuna abitazione o persona è rimasta coinvolta dall'incendio ma preoccupa la vicinanza di un campeggio.

Nella notte tra venerdì e sabato a causa del fumo, la polizia stradale ha chiuso una corsia dell'A12 fra i caselli di Sestri Levante e Deiva Marina.