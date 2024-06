Rubano borsello lasciato sul sedile e vanno al bar a bere, coppia denunciata

Al termine di un'indagine svolta dai carabinieri della stazione di Sestri Levante, a seguito di una denuncia sporta lo scorso maggio da un 36enne di Casarza Ligure, è stata denunciata una coppia italiana, di 26 e 30 anni, con precedenti specifici.

I due, insieme a un complice, hanno infranto il finestrino dell'autovettura della vittima, posteggiata in via Gramsci, e si sono impossessati del borsello posto sul sedile. Con la refurtiva si sono recati in un bar della zona dove hanno acquistato, utilizzando la carta di credito rubata, tabacchi e bevande dal distributore automatico, per un totale di 65 euro.

Quindi si sono allontanati a bordo dell'auto di proprietà della ragazza, che, nel mese di maggio, era stata utilizzata per la commissione di furti dello stesso genere avvenuti nella medesima zona.