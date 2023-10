Frana a Casarza, isolata la frazione di Bargone

Una frana ha invaso la carreggiata sulla strada, che collega Casarza Ligure con la frazione di Bargone, nel Tigullio, interrompendo la circolazione. Vigili del fuoco e tecnici del Comune di Casarza sono sul posto per verificare la stabilità del fronte franoso e rimuovere il materiale dalla strada.

Se il sopralluogo darà esito positivo, la strada potrebbe essere riaperta in giornata. Nel resto del territorio non si segnalano, al momento, criticità gravi.

Regione Liguria ricorda che per oggi, domenica 29 ottobre, Arpal ha diramato un'allerta gialla per temporali sui bacini piccoli e medi delle zone B, C ed E a partire dalle 21. Nella tarda mattinata di oggi è atteso un nuovo bollettino per aggiornare le previsioni meteo delle prossime ore; si invitano i cittadini a seguire gli aggiornamenti.

La suddivisione del territorio regionale