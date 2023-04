Azienda fallita senza alcuna comunicazione, lavoratori in presidio

Presidio dei lavoratori a Casarza Ligure oggi, lunedì 17 aprile 2023, dalle ore 9 presso i cancelli dell'azienda metalmeccanica Iml in liquidazione. Prevista anche un'assemblea per decidere con Rsu e lavoratori le iniziative di lotta che verranno intraprese nei prossimi giorni.

"La Fiom di Genova e Tigullio - si legge in una nota - denuncia l'atteggiamento irresponsabile della direzione aziendale di Iml, che, oltrepassando ogni limite di un corretto rapporto con le organizzazioni sindacali e soprattutto con i propri dipendenti, ha goffamente negato l'avvenuto fallimento dell'azienda, certificato dal tribunale di Milano, astenendosi dall'inviare alcuna comunicazione ufficiale alle organizzazioni sindacali".

"Nessuna motivazione - si legge ancora nella nota - può giustificare l'aver tenuto tutti i soggetti coinvolti all'oscuro del fatto che, a causa dell'avvenuto fallimento, sia i lavoratori collocati in cassa integrazione, sia i pochi che tuttora stanno ultimando alcune lavorazioni residuali, non percepiranno più un euro".

"La Fiom dichiara sin da ora - prosegue - che non sarà più disponibile a interloquire con chi in azienda si è reso responsabile di tale indecente comportamento e richiede un incontro urgente con il curatore fallimentare per fare chiarezza su quanto sta accadendo e soprattutto per discutere quali soluzioni si possono individuare per dare una prospettiva ai lavoratori coinvolti".

"Infine invita le forze politiche e tutte le istituzioni - conclude il sindacato -, a partire dai comuni del Tigullio per arrivare alla Regione Liguria, a sostenere le iniziative di lotta che verranno intraprese nei prossimi giorni, schierandosi senza indugi a fianco dei lavoratori di Iml e ad attivarsi per trovare insieme alle organizzazioni sindacali soluzioni, e non solo promesse, che garantiscano una prospettiva certa e continuità di reddito a tutti i lavoratori coinvolti".