Vandalizzata la sede genovese di CasaPound con scritte e cemento

"Scritte e cemento: nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 gennaio 2024 è stato vandalizzato e danneggiato l’ingresso della nostra sede a Genova tentando di cementare le serrande del locale". Lo fa sapere in una nota CasaPound Italia.

"Simboli anarchici, 'fasci appesi' e simili le scritte comparse; vandalizzati inoltre anche l’insegna tricolore e il sistema di apertura della serranda elettrica. Forse parlare per due settimane senza sosta e senza senso di saluti romani e ritorno del fascismo - sostengono gli esponenti di CasaPound - rischia soltanto di scatenare gli utili idioti e di creare queste situazioni che non fanno altro che innalzare la tensione, cosa che non siamo certo noi a volere".

"Quanto accaduto - concludono - non fa che confermare che noi siamo sulla strada giusta, felici di essere dalla parte opposta di vigliacchi che, nascosti dalla notte, imbrattano il Tricolore. Inutile dire che questa sera, sabato 20 gennaio, alle 18 saremo qui, al nostro posto, in via Montevideo 53, per la festa del tesseramento che era in programma a Genova come in tutte le nostre sedi in Italia. Non è certo questo - conclude la nota di CasaPound - il genere di cose che ci può fermare, neanche per un giorno".

