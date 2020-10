Uccide il compagno al culmine di una lite, vittima un 43enne di Recco

Omicidio nella notte fra martedì 27 e mercoledì 28 ottobre 2020 a Casale Monferrato, nell'alessandrino. La vittima è un 43enne originario di Recco, che, per cause ancora in corso di accertamento, forse per gelosia, sarebbe stato ucciso al culmine di una lite dal compagno.

A perdere la vita è stato Fabio Spiga, colpito con una trentina di coltellate. Il 43enne era responsabile vendite in un supermercato della zona. Sul posto è intervenuta la polizia di Casale Monferrato insieme ai colleghi della scientifica. Presente anche il medico legale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'omicidio è avvenuto in un alloggio di via Caccia. Dopo il via libera del magistrato, i familiari di Spiga potranno fissare la data del funerale.