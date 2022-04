Casa del soldato: i vigili del fuoco rinunciano, tutto da rifare

"Tre anni dopo dispiace avere avuto ragione". È l'amara constatazione del capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale a Genova, Alessandro Terrile, a proposito della Palazzina Nicola Bonservizi, meglio nota come Casa del Soldato, a Sturla.

"Nel 2017 il Comune acquisisce dal Demanio la Palazzina per trasformarla in casa di quartiere del Municipio Levante. Si tratta dell'edificio razionalista progettato nel cuore di Sturla dall'architetto Daneri nel 1936 - ricorda Terrile -, il cui acquisto da parte del Comune doveva portare finalmente alla riqualificazione e al riuso. Non succede nulla fino a luglio 2019, quando la Giunta Bucci cambia idea e decide di restituire l'immobile al Demanio, per farne il distaccamento di Levante dei Vigili del Fuoco".

"Una decisione bizzarra - prosegue Terrile -. Non bisogna essere ingegneri per capire che quell'edificio è inadatto ad ospitare i mezzi dei Vigili del Fuoco. Lo dicemmo, inascoltati, nel corso del Consiglio Comunale del 2 luglio 2019: manca un progetto di fattibilità, manca lo studio di vulnerabilità sismica, manca l'assenso della Soprintendenza. Il rischio è che tutto rimanga fermo per anni".

"La palazzina versa nel degrado e nel completo abbandono - fa presente Terrile -. I lavori non sono iniziati e non inizieranno mai. Oggi è arrivata la conferma. In commissione consiliare, il direttore regionale dei Vigili del Fuoco ha annunciato che il mancato assenso della soprintendenza e il costo rilevante per la messa in sicurezza sismica li inducono ad abbandonare il trasferimento nella Palazzina Bonservizi, e a ipotizzare di collocare il distaccamento di Levante nella Caserma Mendoza di Sturla".

"Il levante genovese paga le scelte sbagliate della Giunta Bucci, e perde due occasioni - conclude il capogruppo dem -. La casa del Soldato rimane nel degrado, con la vegetazione spontanea che ormai copre l'architettura razionalista. E per il distaccamento dei Vigili del Fuoco ci vorranno ancora anni di nuovi progetti e percorsi burocratici".

"Nel giugno 2019 la Giunta Bucci disse di voler restiture al Demanio la Casa del Soldato affinché venisse adibita a Caserma dei Vigili del Fuoco di Levante - fa eco la consigliera Lodi -. Le nostre osservazioni sulla inidoneità evidente della struttura non vennero prese in considerazione. Oggi apprendiamo che avevamo ragione. Nessuna caserma. Forse una casa di quartiere non si sa quando. In Aula l'assessore Piciocchi assente. Nessuna risposta alle nostre domande".