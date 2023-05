La storia infinita della Casa del Soldato, a che punto siamo

Non è una novità, ma l'annosa questione della Casa del Soldato di Sturla torna nel dibattito del consiglio municipale del Levante. Serena Finocchio, ex candidata presidente della coalizione progressista ha presentato un'interrogazione con l'appoggio dei gruppi consiliari di opposizione.

Le puntate precedenti

L'edificio, opera dell’architetto Luigi Daneri e importante esempio di architettura razionalista, è da tempo abbandonato e al centro di discussioni e progetti di riqualificazione che non sono andati in porto. Nel 2017 sembrava dovesse diventare un centro di attività sociale e culturale per i quartieri dopo il passaggio dal Demanio al Comune, poi si sono susseguite le interrogazioni tra consiglio comunale e consiglio municipale, ma il progetto che avrebbe dovuto essere completato entro il 2022 è decaduto. Successivamente, nel 2019, la Casa del Soldato era tornata al Demanio ed era stato deciso di utilizzarla come sede del distaccamento del Levante dei Vigili del fuoco, dopo qualche anno anche questa ipotesi sembrava naufragata, per i pompieri era stata quindi scelta la caserma Mendoza. I vigili del fuoco sono però poi tornati in auge a fine novembre 2022 quando, smentendo quanto detto inizialmente in consiglio comunale, in Municipio era emerso un nuovo progetto con la conferma dell'interesse per la realizzazione di un polo di accentramento di uffici e servizi. In quella circostanza si era parlato di un tavolo con Demanio e Comune per studiare progetto e tempistiche, previsto tra fine febbraio e inizio marzo.

Finocchio: "Annunciato tavolo a marzo, a che punto siamo?"

"Ho presentato l'interrogazione - afferma la consigliera Finocchio - per capire se è ancora presente l’interesse dei vigili del fuoco e cosa si è deciso a questo tavolo, sempre che sia stato indetto, per conoscere il futuro della palazzina razionalista dell’architetto Daneri, un bene unico studiato nei libri di architettura e design che deve essere assolutamente valorizzato come merita. Segnalo ancora una volta la situazione di degrado in cui verte e chiedo anche di fare qualcosa per la bonifica del verde vista la situazione del giardino della casa del Soldato, adiacente all’asilo Chighizola, che più volte ha manifestato la necessità di pulizia per norme igienico-sanitarie".

Le risposte della giunta: "Dipende dai vigili del fuoco, noi monitoriamo e sollecitiamo"

La consigliera delegata Tiziana Ravano ha risposto: "Le domande sono sempre le stesse, noi teniamo costantemente monitorata la situazione, la Casa del Soldato risulta in consegna ai vigili del fuoco, come già detto, e la destinazione d'uso sarà un polo di uffici e servizi. Li abbiamo sollecitati, ma se non presentano un minimo di progetto non ha senso sedersi a un tavolo, perché dovremmo parlare di cose concrete. Per quello che riguarda il giardino noi come Municipio non abbiamo titolo per aprirlo, non essendo in nostro possesso". Il presidente del Municipio Levante Federico Bogliolo ha aggiunto: "Mi farò comunque da tramite con i vigili del fuoco chiedendo che sia aperto per la pulizia, possiamo solo sollecitare, come già fatto anche in passato".

La replica: "Aspettiamo incontro per dare risposte ai cittadini"

La consigliera Finocchio ha poi concluso: "So che spesso facciamo le stesse domande, ma si tratta di argomenti importanti che poi sembrano cadere nel dimenticatoio in mancanza di un'informazione puntuale da parte del Municipio. Il tavolo era previsto per inizio marzo ma siamo già arrivati a maggio, prendo atto della situazione e della promessa di ulteriori solleciti, aspettiamo questo incontro per dare risposte al territorio su un tema che si trascina da anni. Importante anche farsi portavoce per la pulizia del giardino".