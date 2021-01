'Pienone' a Casa del Romano per vedere la neve, fioccano le multe

Nella serata di Capodanno i carabinieri Forestali della stazione di Montebruno hanno scoperto diversi automobilisti, che si erano recati nella nota località di Casa del Romano nel comune di Fascia, ad oltre 1.400 metri sul livello del mare.

In considerazione della indetta 'zona rossa' su tutto il territorio nazionale, gli spostamenti (anche all'interno del comune di residenza o domicilio) sono limitati strettamente a esigenze di lavoro, salute o necessità. Gli stessi automobilisti, privi di valide giustificazioni, se non quelle di essere voluti andare a vedere le condizioni del manto nevoso nella suddetta località, si sono mossi inoltre con allerta arancione per emergenza nivologica.

Le condizioni della strada provinciale 16 erano già infatti fortemente critiche e la presenza di automobilisti sulla carreggiata ha anche rallentato le operazioni di pulizia da parte dei mezzi spartineve e spargisale, ininterrottamente all’opera per garantire l’apertura del passo stradale verso il Piemonte.

Gli stessi sono stati quindi sanzionati amministrativamente, per un importo totale per ciascuno che può arrivare nel massimo fino a mille euro. Due automobilisti, inoltre, rinvenuti intenti con mezzi appositamente preparati a effettuare manovre pericolose sulla sede della carreggiata stradale, a velocità non adeguata alle condizioni ambientali attualmente in corso, sono stati anche sanzionati ai sensi del Codice della Strada.