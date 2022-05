La denuncia: "Casa con profughi ucraini presa a sassate, sui muri la scritta 'Z-Putin'"

Una casa che accoglie profughi ucraini in via Calamandrei presa a sassate, e la scritta "Z-Putin" che da due giorni compare sui muri: questo è quanto denuncia il governatore della Misericordia Ponente Soccorso, Andrea Maganuco.

Tutto inizia venerdì sera quando la casa - che ospita sei famiglie ucraine composte da sole donne e bambini - viene presa a sassate da alcuni sconosciuti: "Sono stati messi in fuga dall'arrivo di alcuni nostri volontari - spiega Maganuco -. Essendo stata notte inoltrata non è stato possibile riconoscerli o identificarli né fornire un identikit preciso alle forze dell'ordine, hanno solo visto due sagome minute scappare.

Lunedì mattina un nuovo episodio: sul citofono all'ingresso della casa era apparsa la scritta "Z-Putin" con pennarello cancellabile, "un fatto del tutto inaccettabile che abbiamo subito provveduto a denunciare alle autorità competenti".

Oggi però la scritta è riapparsa. "Sicuramente le donne e i bambini che vivono lì dentro sono al sicuro - conclude Maganuco - e noi come volontari ci impegniamo a dare loro la massima assistenza, ma chiediamo la collaborazione di tutti nell’aiutarci a garantire la massima serenità ai rifugiati. Vogliamo sperare si sia trattato di una ragazzata una bravata, magari uno scherzo di cattivissimo gusto, anzi speriamo che qualcuno in maniera anonima ci dia eventualmente conferma che si è trattato solo ed unicamente di uno scherzo, in quanto abbiamo comunque informato le autorità competenti che faranno le loro indagini per verificare se le minacce siano reali o meno. Confidando nell’aiuto e nella sensibilità di tutta la cittadinanza nel proteggere queste donne ed i loro bambini rimaniamo positivi e convinti che sia stato solo uno scherzo di cattivo gusto che non si ripeterà più".