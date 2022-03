Occupano appartamento in via Porro, tre denunce

Ancora un appartamento occupato abusivamente a Genova. Lo hanno scoperto i carabinieri della stazione di Bolzaneto, con la collaborazione del Nucleo Radiomobile di Genova, in via Porro in val Polcevera, strada divenuta simbolo del dramma degli sfollati dopo il crollo di ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, causando 43 vittime.

I militari hanno denunciato all'autorità giudiziaria tre cittadini marocchini con pregiudizi di polizia per il reato di invasione di terreni o edifici. Si tratta dell'ennesimo di una lunga serie di episodi analoghi.

Nelle ultime settimane la Lega, con i consiglieri Lorella Fontana e Davide Rossi, ha portato la questione all'attenzione del consiglio comunale con due interrogazioni.