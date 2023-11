Un'altra casa popolare occupata, due denunce

Nuovo intervento dei carabinieri a Begato per una casa popolare occupata in via Cechov. Questa volta sono stati sorpresi due stranieri, una donna rumena con precedenti e un giovane albanese.

I miitari del nucleo operativo di Sampierdarena e della stazione di Bolzaneto, al termine di indagini finalizzate alla repressione dell’occupazione abusiva delle abitazioni di proprietà di Arte e di privati cittadini, sono intervenuti e hanno denunciato i due per invasione di edifici.

Negli ultimi mesi sono stati diversi gli interventi nella zona per case occupate, qualche settimana fa in via Maritano i carabinieri avevano trovato anche dei proiettili all'interno di un alloggio occupato in maniera abusiva in via Maritano. A inizio ottobre erano stati invece denunciati due stranieri che avevano anche manomesso un contatore, sempre in via Cechov. Un fenomeno che prosegue da anni.