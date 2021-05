Espulso dall'Italia, occupa abusivamente un appartamento e ruba l'energia elettrica

L'uomo aveva occupato insieme a una donna una casa in via Antonio Malfante, i due si erano anche allacciati abusivamente all’energia elettrica grazie a un contatore manomesso

/ Via Antonio Malfante

Un uomo di 43 anni e origini rumene è stato arrestato dalla polizia per inosservanza dell’ordine di espulsione dal territorio dello Stato e lo ha denunciato in concorso con una connazionale di 30anni per furto aggravato e invasione di terreni o edifici.

Nell’ambito di un’attività finalizzata al contrasto delle occupazioni abusive, la polizia locale ha chiesto l’intervento delle volanti in via Antonio Malfante, presso uno stabile di proprietà di Arte dove era presente una coppia all'interno di un alloggio che era anche allacciato abusivamente all’energia elettrica grazie a un contatore manomesso.

Condotti in Questura si è accertato che l’uomo risultava inottemperante alla misura di sicurezza dell'espulsione. Il magistrato ha disposto che l’uomo venisse portato nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del rito per direttissima