Deve iniziare i lavori di ristrutturazione e trova la casa occupata

La polizia è intervenuta in via Novella al Cep per una casa occupata abusivamente. L'uomo che ha chiamato le forze dell'ordine doveva iniziare alcuni lavori di ristrutturazione all'interno di un immobile di proprietà comunale, arrivato sul posto ha però sentito alcuni rumori sospetti e si è allarmato.

Gli agenti hanno trovato all'interno uno straniero senza fissa dimora che ha dichiarato di aver trovato l'abitazione vuota e di vivere nella casa da circa un anno, è stato denunciato.

Non è la prima volta che le forze dell'ordine intervengono in via Novella per delle abitazioni occupate abusivamente, ci sono stati diversi episodi negli ultimi anni.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp