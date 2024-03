Dissequestrata la casa maternità 'Le Maree', ma per ora niente parti in struttura

La Casa Maternità 'Le Maree', alla Foce, è stata dissequestrata, ma per il momento non potrà ospitare parti. Il provvedimento dei carabinieri dei Nas era scattato per la mancanza di autorizzazioni da parte di Comune e Regione per una struttura che aiuta le coppie durante la gravidanza e nel momento del parto che avveniva nei locali e non in ospedale. La procura contesta anche lesioni colpose su nove neonati che, durante la degenza, erano stati poi portati in ospedale per problemi di salute, in corso accertamenti per capire se possa esserci un nesso con i parti avvenuti nella struttura. L'inchiesta era stata inizialmente archiviata, ma poi riaperta dopo una nuova informativa dei Nas.

La Casa Maternità 'Le Maree' ha spiegato sulla propria pagina Facebook: "Siamo contenti di informare che la Casa Maternità, a seguito di un provvedimento di dissequestro del pubblico ministero, riapre le porte ed è pronta a ripartire con visite, incontri, colazioni e tutto ciò che abbiamo sempre fatto fino a ore. Precisiamo che per il momento non possiamo assistere in struttura travagli, parti e degenza post parto".

Infine un ringraziamento per le tante persone che hanno mostrato solidarietà, nei giorni scorsi c'era stato anche un flash mob davanti ai locali: "Vi ringraziamo per il supporto e il calore in questi giorni difficili, ci dà la forza per non mollare".