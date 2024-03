Casa maternità sequestrata dai Nas per mancanza di autorizzazioni

È stata sequestrata dai carabinieri del Nas la Casa maternità 'Le Maree' nel quartiere della Foce. Lo riferisce l'Ansa, il provvedimento è scattato per la mancanza di autorizzazioni da parte di Comune e Regione per una struttura che aiuta le coppie durante la gravidanza e nel momento del parto che avviene nei locali e non in ospedale.

La procura contesta anche lesioni colpose su nove neonati che, durante la degenza, erano stati poi portati in ospedale per problemi di salute, sono in corso accertamenti per capire se possa esserci un nesso con i parti avvenuti nella struttura. L'inchiesta era stata inizialmente archiviata, ma poi riaperta dopo una nuova informativa dei Nas. All'interno della struttura sarebbero stati trovati anche farmaci a uso ospedaliero, alcuni scaduti e in cattivo stato di conservazione, motivo per cui viene contestata anche la ricettazione.

Sui social la casa maternità 'Le Maree' ha pubblicato un comunicato in cui si legge: "La casa maternità è attualmente chiusa e sono in corso accertamenti da parte degli organi competenti relativi alla regolamentazione delle attività svolgibili al suo interno. Per tale ragione, e per una durata attualmente non nota, non potremo offrire i nostri servizi in tale sede. Stiamo cercando soluzioni alternative, nel rispetto dei limiti imposti dagli accertamenti in corso, per continuare a erogare le nostre prestazioni professionali in modalità ancora da definirsi".