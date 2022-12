Casa Gavoglio, danneggiati albero e luci di Natale: "Ultima volta che spenderemo energie, tempo e denaro"

La Casa nel Parco, associazione di secondo livello composta da 29 tra associazioni e cooperative, che da settembre 2020 gestisce la casa di quartiere del Lagaccio, 'Casa Gavoglio', ha denunciato che alcuni ragazzi hanno rovinato l'albero di Natale e le installazioni luminose preparate per le feste, minacciando di non occuparsi più delle decorazioni natalizie in futuro.

"Anche quest'anno - attaccano i volontari sui social - abbiamo fatto l'albero di Natale, donato dal Municipio I Centro Est. L'abbiamo decorato con cura, recuperando addobbi per non creare nuovi rifiuti. Li abbiamo fissati con fil di ferro per non farli portare via dal vento. Abbiamo messo trenta metri di luci a led con i pannelli solari, per non consumare energia elettrica. Ieri sera ci hanno segnalato un gruppo di ragazzini che tiravano petardi nel giardino. Qual è il problema? Stamattina abbiamo trovato molte decorazioni staccate, in frantumi in giro per il piazzale e svariati metri di luci a led strappate con forza, lanciate per terra, completamente inservibili e senza possibilità di essere riparate. Quest'anno - aggiungono - sarà l'ultima volta che spenderemo energie, tempo e denaro per fare l'albero di Natale. Ringraziamo gli autori di questo gentile gesto".

Tantissimi i messaggi di solidarietà arrivati su Facebook, ai quali La Casa nel Parco ha risposto spiegando meglio il proprio punto di vista: "Ringraziamo tutte e tutti per la solidarietà. Vorremmo però contestualizzare meglio: i ragazzi sono, appunto, ragazzi. Sono annoiati, ribelli, sfidanti. È il loro 'lavoro' di adolescenti. Non sono vandali, non sono distruttori (anche se spesso rompono cose e fanno danni). La sfida di 'educare al bello' e a cosa sia il 'bene comune' è lunga e difficile. Serve pazienza e questa, a volte, quando siamo particolarmente affaticati, viene a scarseggiare. L'albero di per sé non è stato vandalizzato: sono state rotte delle decorazioni, strappate alcune luci. Il risultato è che, da carino che era, è diventato 'brutto'. In questi due anni abbiamo collezionato una lista molto lunga di arredi rotti, soldi buttati e fatica sprecata. Però la nostra missione educativa andrà avanti, anche in funzione del fatto che tra pochi giorni aprirà il parco e che, quindi, dovremo tutelarlo tutte e tutti contro l'incuria e i danneggiamenti. A questo stiamo lavorando da più di un anno con il progetto "Il Parco Dentro". Le nostre preoccupazioni, al momento, sono altre (legate a questo episodio): l'illuminazione della piazza e il fatto che alla sera, col buio, sia deserta. L'esplosione dei petardi che, in presenza di alberi, potrebbe innescare un incendio. Tutte cose su cui ci stiamo interrogando e per le quali ci stiamo muovendo. Per quanto riguarda le decorazioni l'anno scorso è stato danneggiato il presepe della parrocchia. Quest'anno il presepe esterno non c'è più. La voglia di seguire l'esempio del parroco è tanta, vedremo quando ci sarà passata l'amarezza e se, l'anno prossimo, saremo nuovamente pervasi dallo spirito del Natale. C'è riuscito Ebenezer Scrooge, dovremmo farcela anche noi".