Parco del Ponte: approvato il progetto definitivo per Casa delle Famiglie e museo

La giunta comunale, su proposta del vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi, ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione della Casa delle famiglie, dedicata ai familiari delle vittime del crollo del Ponte Morandi; e del Museo della Memoria, luogo di ricordo, documentazione e denuncia pubblica. Si tratta del primo lotto del Memoriale del parco del Ponte in Valpolcevera.

L’intervento, da 6,3 milioni di euro, prevede la ristrutturazione integrale dell’edificio esistente (ex magazzino), confinante a nord con un’area esterna accessibile da via Campi e a est con la linea ferroviaria cosiddetta 'Sommergibile', con consolidamento delle strutture, rifacimento della copertura con mantenimento e restauro delle capriate. Il progetto definitivo ed esecutivo del memoriale è stato affidato al raggruppamento temporaneo di imprese di professionisti con mandataria la Stefano Boeri architetti srl. La casa delle famiglie e il museo fanno parte del primo di due lotti (il secondo comprende la serra bioclimatica e lo spazio polifunzionale-bar) del parco del Ponte in Valpolcevera.

"Dopo il progetto per la nuova ludoteca nella palazzina ex Amiu - spiega il vicesindaco Piciocchi - approviamo un altro importante tassello del memoriale e del parco del memoriale, che riguarda le aree e gli edifici dell’ex isola ecologica di Amiu, individuata, durante gli incontri con i parenti delle vittime del crollo, come il luogo chiave della memoria della tragedia del crollo del Morandi, ma anche come simbolo di rinascita".