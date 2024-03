Finti incidenti con testimoni improvvisati, arrestati due carrozzieri

Due fratelli agli arresti domiciliari e altre cinque persone sottoposte all'obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria per il reato di truffa in concorso. È il bilancio di un'indagine, condotta dai poliziotti della squadra investigativa del commissariato di Sestri Ponente, che nella mattinata di mercoledì 13 marzo 2024 ha portato all'esecuzione dei provvedimenti.

È stato disposto, inoltre, il sequestro preventivo dei beni aziendali e dei locali in uso e nella disponibilità dei due arrestati. L'indagine è partita nel 2021 a seguito di una querela sporta da una donna, che riferiva di aver ricevuto una raccomandata dalla propria compagnia assicurativa con la quale veniva informata che la sua vettura era stata coinvolta in un sinistro stradale, in realtà mai avvenuto, con un motociclo.

Gli accertamenti hanno permesso di individuare altre 13 vittime di truffe assicurative e nei titolari della carrozzeria di Borzoli, due fratelli di 36 e 41 anni, i soggetti, che, interfacciandosi con le assicurazioni, organizzavano falsi incidenti, individuando falsi testimoni e soggetti apparentemente coinvolti nel sinistro, rendendosi (quali titolari della carrozzeria deputata alla riparazione dei mezzi coinvolti) destinatari degli indennizzi spettanti ai danneggiati.

Non è stato riconosciuto dal gip il reato associativo, inizialmente contestato ai due fratelli, che comunque risultano coinvolti in plurimi episodi delittuosi attuati con modalità analoghe a volte insieme, a volte separatamente e avvalendosi della collaborazione di soggetti diversi di volta in volta contattati all'occorrenza.