Caro energia, a Rapallo le luminarie di Natale arrivano in ritardo

Quest'anno, per motivi legati alla crisi energetica, Rapallo per Natale si illuminerà qualche giorno dopo rispetto al solito. Ad annunciarlo, il sindaco Carlo Bagnasco: "Per ragioni di particolare attenzione, accenderemo le luci un po' dopo e secondo le mie previsioni saremo l'ultima città del Tigullio a illuminarsi per ovvi motivi. Il discorso è legato al risparmio energetico, ci va un po' di attenzione rispetto al momento che stiamo vivendo. È una scelta politica, quest'anno sarà comunque tutto organizzato come di consueto, ma accenderemo le luminarie volutamente in ritardo".

Per il resto, Bagnasco promette un Natale ricco di eventi nella cittadina rivierasca, soprattutto per i bambini e le famiglie. Nei prossimi giorni i parchi verranno addobbati, arriveranno animatori in città e sono in programma molte iniziative, tra cui un premio letterario internazionale e altro.

Rapallo non è l'unico comune che, per le festività imminenti, prenderà precauzioni per cercare di affrontare al meglio il caro energia: anche nella riviera di ponente sono state prese iniziative analoghe, con le amministrazioni di Arenzano e Cogoleto che si sono messe d'accordo per ridurre all'essenziale le luminarie e studiare un calendario eventi congiunto.