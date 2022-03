Caro carburanti: accise sopra il 50%, la Regione chiede di tagliarle

Contenere il caro carburanti, tagliando Iva e accise. È la richiesta che la Regione intende avanzare al governo. Così la politica si unisce al coro della associazioni, che chiedono a Palazzo Chigi d'intervenire. Nel corso della seduta pomeridiana di martedì 15 marzo il consiglio regionale ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno 601, presentato da Stefano Mai (Lega Liguria Salvini) e sottoscritto da tutti i gruppi.

Il documento "impegna la giunta a farsi parte attiva presso il governo per chiedere una misura di urgenza per sospendere temporaneamente l'esigibilità dell'accisa sul carburante o applicare una consistente riduzione dell'Iva sullo stesso carburante, fino al ripristino dei livelli dei prezzi medi comparabili con quelli dell'ultimo trimestre dell'anno 2019 in modo da consentire una tenuta del sistema economico dell'intero Paese in un periodo di profonda crisi e instabilità internazionale".

"Ricordo che l'Italia ha la componente fiscale tra le più alte in Europa, con accise e Iva che pesano per il 55% sul prezzo al consumo della benzina e per il 52% sul prezzo al consumo del gasolio", ha dichiarato il capogruppo regionale Stefano Mai.