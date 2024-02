Feste di Carnevale: strade chiuse e divieti di sosta, tutte le modifiche per auto e bus

Si stanno avvicinando le ultime feste di Carnevale del weekend nei vari quartieri di Genova e scatta anche una serie di divieti e modifiche alla viabilità, con chiusura di determinate strade. È bene dunque informarsi prima di avventurarsi con l'auto in città:

Sabato 17: Pentolaccia di Carnevale in centro

Per la Pentolaccia di Carnevale che si svolgerà sabato 17 febbraio in centro, ecco le modifiche:

divieto di sosta dalle 12 fino a fine manifestazione in piazza Matteotti e sull'area di fronte al civico 3 di via Tommaso Reggio

divieto di transito veicolare dalle 14 fino a fine manifestazione in piazza Matteotti e via di Porta Soprana nel tratto tra piazza Matteotti e via Francesco Petrarca

Sabato 17: Disneyland in valle Sturla

Divieto di circolazione dalle ore 8 alle 19 e sino a cessate esigenze:

in piazza Ragazzi del '99 tratto stradale a mare (prospetto monte del civico n.18 della Via Isonzo) in prossimità del civico n.2 sino all'intersezione con via Isonzo

in via Isonzo a partire dal tratto stradale di accesso ai civici n.17A e 17B sino alla piazza compresa

Divieto di sosta dalle 8 alle 19 e sino a cessate esigenze con rimozione forzata:

in piazza Ragazzi del '99 parte centrale della piazza 10 posti auto e lato mare della piazza/prospetto lato monte civico n.18 via Isonzo 9 posti auto

in via Isonzo prossimità civico n.65R direzione monte dopo posteggio disabili personalizzato 6 posti auto

in via Isonzo tratto stradale di accesso ai civici n.17A e 17B indicati su targa toponomastica e la Piazza compresa

in via Timavo prossimità civico n.37 direzione monte dopo posteggio disabili personalizzato sino al civico n.49 5 posti auto e dopo dehor bar sino al civico n.59 (parcheggio motocicli e ciclomotori nel periodo scolastico orario 7m30-14 nei restati orari parcheggio autovetture)

in piazza Rotonda prossimità civico n.6R 2 posti auto.

Domenica 18: Carnevale nella via Aurea in centro

Per il Carnevale nella via Aurea che si svolgerà domenica 18 febbraio in pieno centro, sono state istituite le seguenti misure:

divieto di sosta il 18 febbraio dalle 7 alle 20 in via Garibaldi, piazza della Meridiana, piazza delle Fontane Marose

divieto di transito dalle 12 alle 20 in via Garibaldi, piazza della Meridiana, piazza delle Fontane Marose, via Interiano e via XXV Aprile

istituzione del doppio senso di circolazione in via XXV Aprile e in via Interiano per garantire l'accesso alle proprietà laterali

Queste modifiche comporteranno anche una serie di variazioni sulle linee Amt. In particolare dalle 12 alle 20 (o comunque fino al termine dell’evento), le linee 20, 34, 35, 35/, 36, 641 e Volabus modificano il percorso in questo modo:

Linea 20 e Volabus

Direzione ponente: percorso regolare.

Direzione levante: i bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguono per piazza Portello, piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre dove riprendono regolare percorso.

Linea 34

Direzione ponente: percorso regolare.

Direzione levante: i bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguono per piazza Portello, piazza Corvetto, via Assarotti dove riprendono regolare percorso.

Linee 35, 35/ e 641

Direzione ponente: percorso regolare.

Direzione levante: i bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguono per piazza Portello, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre, piazza De Ferrari, via Dante dove riprendono regolare percorso.

Linea 36

Direzione ponente: percorso regolare.

Direzione levante: i bus, giunti in piazza Corvetto, proseguono per via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre dove riprendono regolare percorso.

Domenica 18: Festa di Carnevale a Marassi

A Marassi domenica 18 si svolgerà la Festa di Carnevale 2024. Secondo le necessità contingenti e per limitati periodi di tempo saranno chiuse dalle 13 alle 19 le seguenti strade: piazzale Resasco, via Bobbio (senso contrario di marcia nel tratto compreso tra p.le Resasco e via Caderiva), via Bobbio, ponte Campanella, via Mandoli, p.le Marassi, via Angeli del Fango, via Bobbio, ponte Campanella, via Toti, piazza Garassini, giardini Cavagnaro, a via Montebruno e via del Mirto e divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli relativamente agli stalli di sosta presenti sul lato mare di piazzale Resasco (lato fioristi) all'altezza di via Piacenza.

Domenica 18: auto storiche ad Albaro

Domenica si terrà anche la 17esima edizione della manifestazione automobilistica "Auto storiche in Albaro".

Anche in questo caso, strade chiuse e variazioni ai percorsi bus, dalle 8 e fino a cessate esigenze. Ecco le modifiche alla circolazione:

dalle ore 7 fino a cessate esigenze, divieto di fermata con rimozione coatta in piazza Leopardi e nel tratto di via Oderico posto tra via Zara e piazza Leopardi con esclusione di quelli afferenti alla manifestazione

dalle ore 8,30 fino a cessate esigenze, in piazza Leopardi e nel tratto di via Oderico tra via Zara e la piazza stessa, interdizione al transito veicolare con esclusione dei veicoli di soccorso, di quelli diretti a Villa Serena, di quelli diretti in via Parini e alle proprietà laterali

dalle 8 fino a cessate esigenze, interdizione al transito veicolare con esclusione dei veicoli di soccorso in via Albaro, a partire dall'intersezione con via Montallegro e piazza Leopardi, e in via Pozzo

la viabilità nella rotonda Cereti rimarrà invariata, a esclusione dell'uscita per immettersi in via Pozzo che sarà interdetta al transito

dalle 7 fino a cessate esigenze, sospensione della viabilità del parcheggio taxi presenti in piazza Leopardi e contestuale istituzione di 5 stalli di sosta riservati taxi nella Via Montallegro fronte civico 5.

Qui le variazioni dei percorsi dei bus: