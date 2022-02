Rapina a mano armata in tabaccheria, banditi in fuga

Per un commerciante, vedere entrare nel proprio negozio clienti con mascherina è ormai una consuetudine. Ma il dispositivo può anche essere utile come forma di travisamento se indossato da un malvivente. E così, poco dopo le 19 di sabato 19 febbraio 2022 due rapinatori si sono presentati presso una rivendita di tabacchi in via Brignole De Ferrari davanti al mercato del Carmine.

Due banditi con mascherine e cappellino calato sugli occhi, di cui uno armato di pistola, hanno fatto irruzione all'interno dell'attività commerciale, e, dopo aver minacciato il titolare, si sono fatti consegnare l'incasso, circa 1.500 euro, e molti biglietti del bus e si sono dati alla fuga a piedi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno raccolto la testimonianza della vittima e acquisito i filmati di alcune telecamere, presenti in zona. Indagini in corso.