Trasferimento depositi chimici, la Via nazionale esclude la surroga di Bucci

In consiglio regionale si è tornati a parlare del progetto di delocalizzazione dei depositi di Superba e Carmagnani. L'occasione è stata un'interrogazione, presentata da Sergio Rossetti (Gruppo Misto - Azione) in occasione della seduta di martedì 16 aprile 2024.

Il consigliere ha chiesto alla giunta se non ritenga decaduta la surroga temporanea (surrogare significa sostituire una persona o una cosa a un'altra con funzioni e usi corrispondenti o analoghi ndr.), che aveva ottenuto il sindaco di Genova per l'assoggettabilità alla Via del progetto di trasferimento dei depositi di Superba e Carmagnani da Multedo a ponte Somalia.

Carmagnani in particolare, spiega Rossetti, non ha mai aderito al progetto e ha dichiarato più volte di non ritenere idoneo alla delocalizzazione ponte Somalia. L'assessore all'ambiente, Giacomo Giampedrone, ha spiegato che la richiesta di surroga può ritenersi superata dopo la nota del ministero dell'Ambiente, che ha ritenuto il progetto assoggettabile a Via nazionale.

L'assessore ha aggiunto che la Regione ha, quindi, archiviato la procedura di Via regionale, nell'ambito della quale era stata acquisita anche la dichiarazione del sindaco di Genova, e che la documentazione presentata non ha più alcun rilievo, dato che l'archiviazione non è stata impugnata ed è dunque da considerarsi definitiva, e che il procedimento risulta di esclusiva competenza statale.