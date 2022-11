Mega rissa in strada tra venti persone: cinque arresti e un ricovero

Una rissa in piena regola è esplosa questa mattina in via Carlo Rolando a Sampierdarena. Erano passate da poco le 9 del 1° novembre quando dalle finestre i residenti hanno sentito delle urla provenire dalla strada. Una ventina di giovani, tra i 20 e i 25 anni, si stavano prendendo a calci e pugni davanti ai negozi e all'edicola di quartiere.

I contendenti reduci da una festa di Halloween con i capelli colorati e i volti truccati, hanno iniziato a sfidarsi in piazza Montano per arrivare poi alla resa dei conti nel budello della delegazioni di centro ponente. Alcuni hanno sbattuto i rivali contro le saracinesche dei locali chiusi nel giorno festivo, altri sono finiti a terra svenuti.

Dalle case le persone hanno gridato "Basta, basta" ed è scattata la chiamata al 112. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia di Stato, la polizia locale e due ambulanze delle Croce d'Oro di Sampierdarena.

Con non poca fatica, gli agenti sono riusciti a separare i violenti. Un poliziotto è rimasto ferito e ne avrà per quattro giorni, alla fine tre uomini e due donne tutti di nazionalità ecuadoriana, sono stati arrestati e saranno processati domani mattina per direttissima.

Uno è stato anche denuncaito per porto abusivo di oggetti atti ad offendere (aveva un tirapugni) e un altro per restistenza aggravata a pubblico ufficiale. Grave un ragazzo che è rimasto ferito ed è stato ricoverato con una prognosi di 20 giorni. La polizia indaga sulle cause all'origine della maxi rissa.