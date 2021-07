Lutto a Sampierdarena per la morte di monsignor Carlo Canepa, funerali in cattedrale

Sampierdarena in lutto per la scomparsa di monsignor Carlo Canepa, parroco della chiesa di Santa Maria della Cella e San Martino e vicario territoriale del quartiere.

Monsignor Carlo Canepa è scomparso nel giorno del suo 77esimo compleanno giovedì 15 luglio, dopo il rosario recitato venerdì 16 luglio nella sua chiesa, dove era stata allestita anche la camera ardente e la veglia di preghiera, sabato 17 luglio alle ore 11 si celebrano i funerali nella cattedrale di San Lorenzo.

La salma verrà poi tumulata a Marmassana, nel comune di Isola del Cantone, in Val Vobbia.

Fabrizio Maranini, consigliere municipale del centro ovest, lo ricorda sui social: "Si é spento ancora lucido in grado di riconoscere chi era andato a salutarlo, sicuramente in grazia di Dio. Ha dato moltissimo per la Chiesa genovese, per la Parrocchia e per la delegazione di Sampierdarena dal punto di vista pastorale e sempre disponibile per la formazione portata avanti da diverse associazioni di Sampierdarena e di Genova nei locali del teatro Parrocchiale. Ora riposi in pace".