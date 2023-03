Trasporto neonatale d'urgenza: esperto Gaslini va in pensione, il saluto è commovente

L'ospedale Gaslini di Genova ha ringraziato e salutato attraverso i propri canali social Carlo Bellini, esperto internazionale del trasporto neonatale d'emergenza che è andato in pensione dopo una lunga e brillante carriera al servizio dei piccoli malati.

"Carlo Bellini e il suo 'the last rodeo' - scrive l'ospedale sui social. Fino all'ultimo giorno di lavoro ha esercitato il suo caratterizzante e raro talento che è stato soprattutto quello di insegnare ai giovani. Come docente all'università di Genova per studenti di medicina e specializzandi di pediatria e come esperto internazionale ha trasmesso il suo sapere. Il 'trasporto neonatale d'emergenza' è una vera arte della terapia intensiva neonatale, difficile per tanti motivi, specialmente quando si tratta di dover stabilizzare un neonato critico fuori dal proprio reparto, in altri ospedali, in ambulanza o in elicottero".

"In questo settore - spiega ancora il Gaslini - sono 43 le sue pubblicazioni su riviste internazionali, primo in Europa e fondatore anche per questo della scuola Internazionale del trasporto. Carlo aveva già consacrato anche questa ultima performance professionale nel suo ultimo giorno di lavoro trasportando in emergenza un neonato critico in elicottero e atterrando al Gaslini. Aveva infatti, già immaginato oggi pensando al momento di commiato dal lavoro, in un tempo lontano da oggi, con una apprezzatissima poesia pubblicata su Pediatric Research 89 (5), 1316, 2021. 'The last rodeo. An ode to neonatal transport'. Grazie di tutto e buona pensione".

In una delle foto pubblicate dall'ospedale Carlo Bellini è con la dottoressa Maria del Carmen Rodriguez Perez, venuta da Brescia in questi giorni per migliorare il suo sapere sul trasporto neonatale. Neonatologa e collaboratrice di un altro neonatologo ex gasliniano, il dottor Francesco Risso, attuale primario di neonatologia ai Civili di Brescia al quale Carlo Bellini aveva trasmesso tanto della sua conoscenza professionale.